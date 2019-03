Descuentos a docentes: “No nos gusta pero no nos dejan otra salida”

La ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, volvió a criticar este lunes los nuevos paros docentes anunciados para este semana al opinar que es una medida “exagerada” y que “no deja otra salida” que el descuento de días a quienes no dicten clases. Aunque negó que la suspensión de titularizaciones sea una represalia de parte del gobierno.

“Nos parece una medida drástica y exagerada, fuera de los cánones de lo que está haciendo cualquier gremio en todo el país”, lanzó la funcionaria en Radio 2, y argumentó que en la provincia “se pagó la cláusula gatillo el año pasado, alcanzando un incremento de alrededor del 47 por ciento al que casi ningún otro gremio accedió”, y que en la discusión de este año se plantea volver a aplicar ese blindaje ante la inflación.

Consultada por el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde) sobre la postura oficial de no pagar los días de paro, Balagué explicó: “No es algo que nos guste hacer pero no nos dejan otra salida; agudizar los conflictos no nos lleva a nada, sólo a que los chicos pierdan clases y que las familias no puedan organizar su vida en relación a la escuela”.

“No podemos seguir interrumpiendo las clases, tenemos que pensar como negociar sin interrumpirlas”, completó, y consideró que “claramente” el año electoral incluye en la discusión salarial. “Es un proceso particular que se da este año, también por la elección en gremios docentes. Cuando se da este combo son años muy difíciles porque se mezclan las cosas”, analizó.

Además, aclaró que durante la medida de fuerza de este martes y el miércoles los comedores escolares “van a funcionar” para atender a chicos carenciados. “Lo hemos pedido expresamente, porque no atenderlos nos parece una absoluta barbaridad en esta situación de crisis. Logramos que haya guardias mínimas”, señaló.

“Ni venganza ni decisión política”

En otro orden, la ministra se refirió a la reciente medida de suspender la titularización docente en la provincia y negó que se trate de una represalia contra los maestros por los paros.

“Ése es un comentario malintencionado surgido desde los propios gremios. De ninguna manera es una venganza ni una decisión política”, dijo, y explicó que es sólo “un corrimiento del cronograma” hasta contar con el personal necesario porque son “procesos complejos”.

“Fue el Frente Progresista el que inauguró este proceso sistemático para dar estabilidad a los docentes. Para nosotros siempre fue muy importante, esperemos que se resuelva a la brevedad. Apenas salgamos de todos los conflictos vamos a volver a publicar el nuevo cronograma”, avisó.

Finalmente, la responsable de Educación en Santa Fe respondió al rumor sobre una posible candidatura suya para ser rectora de la Universidad Nacional de Rosario y dijo: “Es verdad que me lo han pedido, es una posibilidad, pero mucho va a depender de cómo transcurran los procesos electorales en cada una de las facultades”.