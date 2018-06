Desde "cementerio de fetos" a "tráfico de hígados", las frases más picantes del debate

El debate por la legalización del aborto en la Cámara de Diputados lleva ya unas 20 horas. En ese tiempo se sucedieron los discursos que provocaron lágrimas y hasta carcajadas. Aquí una selección (todavía en construcción porque la lista de oradores no se agotó), de las frases más fuertes, desde el diputado que pidió un “cementerio de fetos” hasta la legisladora que previno contra el tráfico de órganos de fetos.

Ivana Bianchi (bloque Unidad Justicialista)

"Existen videos en donde una doctora de esa empresa dice 'somos muy buenos para conseguir el pulmón, el corazón, el cerebro o el hígado, porque no aplastamos esas partes, presionamos por arriba y por abajo para sacar esas partes íntegras'. Y se puede pagar hasta 100 dólares cada feto. Lo mismo ocurre en el Reino Unido. También hay tráfico de cerebros de fetos en Francia. Por eso me pregunto: ¿cuál va a ser el destino de estos fetos, van a ir a bolsas, van a ir a investigación, van a ser comercializados?".

Alfredo Olmedo (bloque Salta somos todos)

"¡No enterremos el futuro de la Argentina matando a los niños por nacer! Esta es una ley que se ampara en los pobres para los ricos. Presidente Macri, si usted está a favor de la vida, vete la ley del aborto si se aprueba! (Si sale el proyecto) voy a proponer un cementerio para las víctimas de los abortos".

Fernando Iglesias (bloque PRO / Cambiemos)

"Somos Cambiemos. Vinimos a cambiar, no a consagrar el status quo. Les pido que piensen en un país al que les gustaría que la Argentina se parezca. Si está en verde –y sacó un mapamundi pintado en distintos colores–, Norteamérica, Asia, Europa, Australia, el aborto es legal o si queremos que se parezca a las partes rojas del planisferio, Latinoamérica y Africa. Son los únicos continentes que prohíben el aborto, donde la desigualdad y la violencia son mayores. Cambiemos".

Y entonces se dio una de las perlitas de la noche. Desde el bloque kirchnerista se escuchó una ola de aplausos. "Un hecho único éste. Difícilmente vuelva a pasar", bromeó el presidente de la Cámara baja Emilio Monzó.

Estela Regidor (bloque Unión Cívica Radical)

"Yo soy protectora de animales. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Salimos a ver a quién le regalamos los perritos. Las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón?"

José Luis Gioja (bloque Frente para la Victoria / PJ)

"Tengo un hijo con síndrome de Down. Miren si hace 41 años alguien me hubiese dicho que con una ley podía haber hecho un aborto. Si ese chico es la luz de mi vida y de mi familia!".

Luis Contigiani (bloque Frente Progresista)

"Tengo la convicción de que la vida hay que defenderla, no hay ninguna causa para eliminar una vida, no puede ser esa la convicción de la política, me revelo frente a eso", gritó exaltado. "¡Que me linchen si quieren! No hay un acto más revolucionario que defender la vida en una patria".

Máximo Kirchner (bloque Frente para la Victoria / PJ)

El diputado nacional contó que le consultó a “una amiga que hace 19 años abortó” sobre qué haría en su lugar y leyó el mensaje que esta mujer le envió: "Todavía cuesta hablar y romper con estructuras. La semana pasada hablaba con mi psicóloga de cómo sigo guardando un secreto, cómo me duele que se juzgue, la falta de empatía. Hace tiempo que se lo quiera contar a mi hermano y no me animo, imaginate... Este derecho es ponerles voz a muchas que murieron por miedo, morir en hospitales, morir de angustia, de tristeza, en la clandestinidad, en el silencio. Si se aprueba, es dejar entrar luz para salir de las sombra que tanto nos pesa. Es sentir que pertenezco, que soy. (…) Que pertenezco a esta sociedad, que soy parte de ella, con mis decisiones. No un objeto juzgado, no en la sombra, clandestina. Años viviendo con ese sentimiento, con ese secreto. Ya no quiero. Quiero ser visible".

Elisa Carrió (bloque Coalición Cívica / Cambiemos)

La legisladora no hizo uso de la palabra en el recinto, pero a la salida de la capilla a donde se refugió para rezar, según tuiteó, dijo: “Se que muchas mujeres mueren por abortos clandestinos pero voy a voptar en contra. (...) La decadencia cultural de la argentina impide el debate (...) Estoy en contra de todos los extremos y menos de resolver temas tan complejos para la humanidad”.