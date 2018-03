Desde este lunes se podrá tramitar el medio boleto estudiantil

Desde este lunes se podrá tramitar la franquicia para obtener el medio boleto estudiantil 2018 o su renovación. El trámite se realizará totalmente online en rosario.gob.ar, sólo tiene una instancia presencial cuando los alumnos retiran la credencial en los Centros de Atención habilitados.

Los alumnos de jardín de infantes (4 años), preescolar, escuela primaria, secundaria y especial de la ciudad de Rosario, que vivan a más de 8 cuadras de donde estudien, podrán tramitar la franquicia para obtener por primera vez o renovar su medio boleto estudiantil, y así acceder al descuento en el transporte urbano de pasajeros.

El municipio recordó a través de un comunicado los requisitos para obtener por primera vez el medio boleto:

-Ser alumno regular de establecimientos educativos de la ciudad de Rosario, en los niveles: Jardín de Infantes (4 años), Preescolar, Primaria, Secundaria, Escuela Especial.

-No ser titular de otra franquicia de transporte.

-Tener domicilio a más de 8 cuadras del establecimiento educativo, y que el mismo figure en el DNI.

-El ingreso del grupo familiar no debe superar lo estipulado por la Ordenanza N° 6896/1999: hasta 3 hijos en edad escolar, no debe sobrepasar hasta 3 veces y medio el salario para la categoría A de maestranza según la escala salarial de empleados de comercio, según convenio colectivo de trabajo vigente. Más de 3 hijos en edad escolar, no debe superar la suma de 5 salarios y medio de la categoría anteriormente mencionada.

Cómo tramitarlo

Para tramitarlo por primera vez, los interesados deberán ingresar a www.rosario.gob.ar, trámite Medio Boleto y completar el formulario con sus datos personales y de los familiares. Una vez aprobada la solicitud, recibirán la confirmación por correo electrónico.

Luego, deberán enviar una foto tipo carné, de frente, con fondo blanco, a través de la aplicación para celulares Movi.

En el término de 72 horas hábiles deberán presentarse con el DNI en el Centro de Atención elegido para retirar la credencial.

En el caso de no poder concurrir personalmente, puede retirarla un familiar suyo, presentando el documento de identidad del beneficiario. Recibirán la tarjeta sin costo y personalizada.

Los centros de Atención al Usuario funcionan en los Centros Municipales de Distrito, de lunes a viernes de 8 a 15:30 y en el Mercado del Patio (Cafferata 729), de martes a viernes de 9 a 15:30.

En caso de extravío, rotura, o robo de la credencial, deberán completar el formulario online, y seleccionar la opción duplicado y a las 72 horas hábiles concurrir personalmente a retirar la credencial y abonar un sellado, a los Centros de Atención al Usuario.

En el caso que no puedan concurrir, puede retirarla un familiar presentando el documento de identidad del beneficiario.

Para renovar la franquicia, los estudiantes deberán completar el formulario web de rosario.gob.ar, ingresar sus datos y automáticamente el sistema les responderá si la solicitud fue aprobada y resuelta con éxito. Uan vez realizado el trámite pueden seguir utilizando su tarjeta Movi actual, con el beneficio otorgado durante el ciclo lectivo 2018.

Aquellas personas que no tengan acceso a una computadora para realizar el trámite, podrán acercarse a los Centros Municipales de Distrito donde hay puestos informáticos abiertos a la comunidad.

El trámite del medio boleto no tiene costo. En caso de solicitar un duplicado por extravío o deterioro, se deberá abonar un total de $115 en concepto de sellados y reposición de la tarjeta Movi. El importe puede cancelarse en las sucursales del Banco Municipal ubicadas en cada Centro Municipal de Distrito.

Para facilitar la gestión, coordinadores territoriales de la Secretaría de Transporte y Movilidad visitarán instituciones educativas y los CMD y Centros de Convivencia Barriales, para informar y difundir el operativo, brindar asesoramiento y ayudar a los alumnos con la inscripción online.

Los establecimientos educativos que deseen recibir asesoramiento, pueden enviar un correo electrónico a: medioboletotup@rosario.gob.ar.