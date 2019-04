Desde hoy se esperan los precios fijos en las góndolas del país

Hoy comienza regir el llamado programa Precios Esenciales del gobierno nacional. Se prevé que 64 productos de primera necesidad mantengan sus precios por 6 meses. Hoy, el presidente recibe a empresarios participantes. Aseguran que habrá controles y multas millonarias. Sin embargo, desde Rosario hay desconfianza acerca de su realización.

Se prevé que hoy arranquen los precios fijos en 64 productos de primera necesidad lanzado la semana pasada por el gobierno nacional como medida contra la inflación. De acuerdo a lo que publica el diario Clarín, los comerciantes tienen tiempo hasta el 29 de abril para que se exhiban los precios de manera muy visible en los locales. Los almacenes y los súper chinos no participan del programa.

De acuerdo a lo que publicó el diario Rosario12, el programa no generó expectativa en la ciudad. "Para el sector nuestro no hay ni va a haber nada, tres o cuatro cortes son para cerrarle el negocio a los exportadores, no hay otra manera de verlo", confió el titular de la Asociación de Carniceros de Rosario José García. En tanto, el titular del Centro de Unión Almaceneros Juan Milito sentenció: "En teoría se puso en marcha el miércoles, somos bastante descreídos… No sirve, es una burla".

Oficialmente, los productos incluidos son aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. También comienza la venta de cortes de carne a $ 149 el kilo en la feria minorista del Mercado Central y en distintos frigoríficos.

Hoy, a las 10.30, el presidente Mauicio Macri y el ministro Dante Sica reciben a los representantes de las empresas firmantes del acuerdo. El primer mandamiento trasmitirá a esas empresas su agradecimiento por "el compromiso de mantener por seis meses los 64 productos esenciales que se sumarán al plan Precios Cuidados", dijeron hoy fuentes gubernamentales a Télam.

Además, durante el encuentro los empresarios confían en avanzar en el análisis del nuevo régimen de Lealtad Comercial, cuyo objetivo principal es evitar que las grandes empresas puedan cometer abuso de posición dominante u otras cabo conductas monopólicas.

El miércoles pasado, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas económicas y sociales entre las que se destacan un acuerdo de precios que comprende a 64 productos de primera necesidad, la venta de cortes de carne a $149 el kilo en la feria minorista del Mercado Central y frigoríficos y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta fin de año, entre otras cuestiones.

El anuncio fue realizado un día después de que el Institituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará que el índice de precios al consumidor de marzo fue de 4,7%. De esta forma en el primer trimestre del año acumuló un avance de 11,8% y en los doce últimos meses 54,7%.

Los 64 productos de Precios Sensibles son el fruto de el compromiso asumido por dieciséis empresas de primera línea de mantener los precios por espacio de seis meses. Entre los productos habrá aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas.

Las firmas que participaron del acuerdo son Aceitera General Deheza, Bunge, Molinos Río de la Plata, Las Marías, Gerula, Molino Morixe, Adecoagro, Pepsico, Bagley, Arcor, Prodea, Bodega Norton, Quilmes, Ledesma, Cabrales, Mastellones, Ilolay y ARSA.

El miércoles, al precisar las medidas junto con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y con Sica, el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, enfatizó, por encima de otras cuestiones, la necesidad de "ganarle la batalla a la inflación", y aclaró que el acuerdo "no es un congelamiento sino un pacto de caballeros".

Más allá de este compromiso, un equipo de 350 fiscalizadores del Ministerio de Trabajo tendrán a su cargo el control del cumplimiento del acuerdo a nivel nacional.

Además se ampliarán las facultades de la Secretaría de Comercio para evitar distorsiones en el mercado comercial, aplicar multas y realizar procesos rápidos de intervención cuando sea necesario a partir de la reciente actualización de la ley de Lealtad Comercial (la 22.802). Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor señaló que "nuestro principal objetivo con estos relevamientos es llegar con el programa a más familias de manera más clara y efectiva".

"Las direcciones de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial aumentarán los controles y las fiscalizaciones de Precios Cuidados en forma coordinada con las provincias. Ante cualquier duda o reclamo, los canales de contacto son: la línea gratuita 0800-666-1518 y las páginas web www.precioscuidados.gob.ar y www.consumidor.gob.ar", agregó.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, advirtió a la prensa sobre la necesidad de "sentarse a negociar con el Gobierno una reglamentación adecuada de la ley de Lealtad Comercial, porque hemos hecho algunas observaciones". No obstante, Funes de Rioja confirmó que el programa Precios Esenciales es complementario del sistema de Precios Cuidados, aún vigente y que vence del próximo 6 de mayo.