Desde la UNR consideran "apresurado" hablar de una suba de deserciones

El secretario de Enseñanza Media de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Claudio López, se refirió este viernes a los datos del boletín estadístico que refieren a un aumento en la cantidad de alumnos no inscriptos en las carreras de las distintas facultades. El funcionario relativizó la denuncia de las agrupaciones estudiantiles que alertaron sobre cerca de 20 mil deserciones el año pasado.

López manifestó que calificar de desertores a los no inscriptos “es un apresuramiento”. “No sirve para decir que hubo una interrupción definitiva de los estudios”, aseguró.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), López sostuvo que “el boletín estadístico de la universidad presenta cuatro categorías: el total alumnos, de ingresantes, la categoría egresados y no inscriptos”.

“Es a la categoría «no inscriptos» a la que hace referencia el consejero estudiantil”, dijo el secretario de la UNR y amplió: “No inscriptos hace referencia a aquellos alumnos que han tenido actividad académica durante el año anterior pero que ese año no se reinscribieron a la universidad, lo cual no quiere decir que en el futuro no retomen sus estudios o que se inscriban a otra carrera”.

“Lo que primero hay que precisar es que ese número, que sí tuvo un salto de 2015 a 2016, lo único que indica es que hay alumnos que no se reinscribieron a la universidad. Calificarlos de desertores es un apresuramiento. No sirve para decir que hubo una interrupción definitiva de los estudios”, agregó López.

Cristian Fedel, consejero estudiantil de la UNR, indicó esta semana que unos 20 mil estudiantes universitarios dejaron sus estudios en el último año, según datos del último boletín estadístico de la universidad.

El referente del Movimiento Evita atribuyó el incremento en las deserciones al aumento en los costos de vida, principalmente el elevado precio de los alquileres y las expensas.