Desenmascaran en Facebook a un timador que opera en el centro de Rosario

Un hombre fue escrachado a través de las redes sociales por aprovecharse de la buena voluntad de la gente para robarle dinero. Generalmente, según los comentarios de muchos usuarios, comete este tipo de delitos en zonas como Echesortu, Abasto, macro y micro centro de Rosario.

"Este chanta anda por barrio Abasto haciendo el cuento del tío. En una oportunidad me dijo que era médico, que le habían robado todo y necesitaba plata para volver a Funes. Le di dinero, le ofrecí un vaso con agua, le pregunté si estaba bien. Hoy lo encuentro y me vino a hacer el mismo cuento (por lo visto no me reconoció)", publicó una joven en su cuenta de Facebook el pasado 9 de enero por la tarde. El video que filmó superó las 24 mil reproducciones; el posteo obtuvo más de 600 compartidos y una avalancha de comentarios de otros usuarios que relataron haber sido víctimas del mismo hecho y de la misma persona.

Una de las víctimas se puso en contacto con Rosario3.com y relató que a ella la abordó en Montevideo entre Paraguay y Corrientes. "Tenía plata en la mano. Se me acercó, me contó que era médico de Funes, que le habían robado unos motochorros y que debía volver a su casa", expresó.

"Le pregunté si había hecho la denuncia pero me dijo que eso demoraba y que él tenía que volver a su casa en ese momento. Le di los 50 pesos que tenía. Después lo vi entrar en una heladería. Me metí y las empleadas me contaron que dijo lo mismo", subrayó la mujer.

"Después me lo volví a cruzar en otra ocasión. Lo reconocí por un rosario que lleva. Y le dije que ya me había hecho ese cuento y se fue", sostuvo.

"A mí me lo hizo también. Un día que estaba en el banderazo. Que le habían robado todo. Me mostró una supuesta credencial que lo identificaba como médico. ¡Un chanta!", señaló una usuaria en el posteo del 9 de enero.

"Eso me pasó en la puerta de mi casa. Fue en Mendoza y Francia", sostuvo otra usuaria al tiempo que otra le respondió en su posteo: "Me pasó a mí también en Mendoza y Francia pero hace más de un año. Me asusté porque ni bien estacioné se me apareció en la ventanilla. Le di 80 pesos y salió volando. Al minuto no lo vi más. Ahí me di cuenta".

"Me hizo el verso que le habían robado hacía un rato, cuando salió del cajero. Que era médico, me pidió plata para un taxi, para ir hasta Funes. Eso me paso en noviembre por Rodríguez y Rioja", agregó otra mujer.