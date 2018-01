Desesperada, denuncia que su ex desapareció con su pequeño hijo

Una mujer lanzó este miércoles un desesperado pedido público porque, según denuncia, su ex pareja desapareció con el pequeño hijo de ambos y no tiene ninguna noticia de su paradero.

Envuelta en un llanto, Evelin enfrentó las cámaras de El Tres para hacer visible su reclamo y pedir ayuda a quien pueda aportar algún dato sobre el niño (de un año y un mes de edad), del joven que se lo llevó (28) o bien del padre (58) de éste, a quien acusa de ayudarlo.

“El padre se lo llevó el domingo a las 8.30 en el horario de visita y lo debía devolver a las 19.30. Yo fui al lugar que nos debíamos encontrar, en (el bulevar) 27 de Febrero, para que me reintegre el nene pero no fue. Pasada media hora, hice la denuncia. Hasta hoy no sé nada”, expresó la mujer ante el móvil del periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14).

En cuanto a la denuncia que lleva adelante formalmente, precisó: “Tengo una orden de reintegro inmediato y de búsqueda de paradero. Pero no sé por qué motivo no me dan una orden de allanamiento, ya lo pedí en el Juzgado de Familia Nº 3”.

En ese sentido, reclamó “a los jueces, que intervenga los teléfonos y las cámaras” para poder trabajar sobre pruebas que puedan servir para encontrar al niño, que se llama Alejandro Edel Aguirre Gómez.

Contó que “al nene lo vieron en un bar pero cuando fuimos con la policía no había nadie” y sostiene que tanto su ex pareja como su padre podrían contar con el amparo de una entidad gremial.

“Siempre venimos acá al gremio de Laprida 1420 –sede de la Asociación del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional de Correo Argentino– porque sabemos que el padre vive ahí”, apuntó Evelin, muy conmovida durante todo su relato.

Y agregó: “Mis suegros me dijeron un montón de veces que no me lo iban a devolver, como ellos tienen un gremio en el Correo Argentino (sic) dijeron que lo iban a desaparecer como en este momento lo están haciendo”.

La mamá de Alejandro reconoce que teme que se lo lleven fuera de Rosario. “Ellos tienen familiares en Catamarca, en Córdoba, no sé dónde pueden estar en este momento. Se manejan en una camioneta Subaru negra. No puede ser que nos lo puedan encontrar”.

Quien tenga alguna información para aportar, puede comunicarse con la policía al 911 o bien al celular 3413592610.