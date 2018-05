Desesperado pedido por una niña que padece una compleja enfermedad

La mamá de una nena de 10 años que tiene parálisis cerebral con epilepsia refractaria indicó que el gobierno nacional no entrega las latas de leche que necesita consumir su hija. "Si no toma, puede volver a las convulsiones", señaló.

Entrevistada por el periodista Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Mónica Gutiérrez, mamá de Alejandra, expresó que desde el Ministerio de Desarrollo Social no entregan el alimento que precisa su hija. "(El trámite) Hace 148 días que está en contaduría. La chica que me atendió me dijo que la forma de sacarlo es a través de un recurso de amparo. Porque no están dando alimentos que superen los 4 mil pesos. Y este cuesta 4.794 pesos", comentó.

Mónica explicó que hay productos similares menos costosos, pero su hija "tolera pocas cosas", entre ellas, el alimento que no reciben de Nación. "Es justo para ella. Si no toma, vuelve a las convulsiones. Volveríamos al oxígeno, a la neumonía", sostuvo.

La mujer contó que el producto (que vale 4.794 pesos) pesa 300 gramos, contiene proteínas e hidratos, y se lo consume en aproximadamente siete días. "Mejoró su calidad de vida y también la nuestra", finalizó.