Despedidas: Qué es la resaca, por qué aparece y qué síntomas produce

Si en algún momento has tomado bebidas con alcohol, y sobre todo lo has hecho de forma excesiva, es bastante probable que en las horas siguientes –o en la mañana siguiente si las bebiste por la noche- hayas sufrido los incómodos y molestos síntomas de la resaca, los cuales experimentamos después de haber tomado mucho alcohol. Es decir, es un cuadro con síntomas determinados que se sufre después de un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Aunque, eso sí, dicho consumo no ha sido lo suficiente como para llegar al coma profundo y el riesgo de muerte por depresión respiratoria.

Desde un punto de vista médico su nombre correcto es veisalgia, y entre los síntomas que habitualmente surgen después del consumo excesivo de alcohol podemos mencionar los siguientes: sensación de malestar general con embotamiento nervioso, dolor de cabeza o cefalea, sed intensa, dolores abdominales y musculares, y posibles flatulencias. Se puede sentir sensibilidad tanto a la luz como al sonido, irritabilidad, fatiga y ansiedad, según el portal natursan.net.

También pueden aparecer otros síntomas relacionados, como por ejemplo vómitos o diarreas, náuseas y amnesia o pérdida de la memoria relacionada con todo lo ocurrido durante el episodio etílico.

Las principales causas de la resaca

La causa fundamental de la resaca debemos encontrarla en una serie de sustancias residuales –conocidas con el nombre de congéneres- que se forman de forma simultánea al proceso de obtención del alcohol. Destacan sobre todo el metanol, el acetaldehído, determinados polifenoles y la histamina. En el caso particular del acetaldehído se trata de un metabolito hepático del etanol muy tóxico, el cual cuando es quemado en el proceso metabólico de nuestro cuerpo se convierte en ácido acético.

Precisamente cuando estas sustancias o compuestos se descomponen producen diversas sustancias ponzoñosas, las cuales son tóxicas y son en definitiva las principales responsables de los síntomas que luego ocurren en nuestro organismo.

Al descomponerse producen otras sustancias tóxicas, ponzoñosas y/o venenosas, las cuales son luego las responsables de la aparición de los síntomas. Estas sustancias las encontramos en mayor cantidad en bebidas alcohólicas de color más oscuro o bebidas espirituosas menos destiladas, tales como el coñac, vino tinto, ron, whisky, ginebra, vodka y vino blanco.

¿Por qué aparece la resaca y por tanto la mayoría de sus síntomas?

La aparición de la resaca la encontramos sobre todo en el consumo excesivo de alcohol, como consecuencia del proceso de deshidratación que sufre nuestro cuerpo.

Dado que el alcohol inhibe el buen funcionamiento de las vasopresinas (unas hormonas con acción antidiurética que controlan la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de la orina). Cuando bebemos alcohol, el agua es eliminada al orinar en mayor cantidad y abundancia, por lo que se eliminan más sales minerales y otros compuestos importantísimos para nuestro organismo.

