Despedidos en Electrolux: "Queremos volver a trabajar, afuera no hay nada"

Trabajadores despedidos de Electrolux manifestaron que en las últimas dos semanas desvincularon a unos 40 empleados. Agregaron que el sindicato firmó un acuerdo con la empresa para que no haya más cesantías hasta fin de año, pero que sus casos no serán tomados en cuenta. Solicitaron "solidaridad" ante el pedido de desalojo por el acampe que realizan frente a la compañía, en Batlle y Ordóñez al 3400.

En diálogo con el periodista Daniel Amoroso (Cada Día, El Tres), Lucas, uno de los trabajadores despedidos, contó que este viernes hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo provincial. "Hacemos un llamado a la solidaridad. Los telegramas llegan sin causa, la indemnización se deposita rápidamente. Nosotros no queremos el dinero, queremos volver a trabajar. Afuera no hay nada. Somos sostenes de familia. No podemos resignar el puesto; es resignar el pan que ponemos en la mesa cada día", agregó.

"Lo único que recibimos de parte del sindicato (UOM) fue un acuerdo firmado a las espaldas de los trabajadores, donde dice que se terminan los despidos hasta fin de año, pero éstos quedan al margen. Nos dijeron que no se puede hacer nada", concluyó.

Por último, estimó que en lo que va del año Electrolux realizó entre 80 y 100 cesantías. "Entre esta semana y la anterior hubo alrededor de 40 despidos. Es una sangría, una situación angustiante", finalizó.