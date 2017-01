Después del baile de la funcionaria, hackearon página de la ex Esma

Karina Nuñez fue separada de su cargo en la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) por “comportamiento impropio” luego de que se difundiera un video en el que se la ve bailando sobre un escritorio de una oficina de la ex Esma, durante un festejo de fin de año. Allí funcionó el mayor centro clandestino de detención y exterminio de la Armada durante la última dictadura.

hackearon la web https://t.co/pC4BZGN5U1 entre a la consola esperando algo mas.. pero no ... este es todo el fuente pic.twitter.com/ZphtoUBPp6

no hay truco. hackearon la pagina del espacio memoria https://t.co/VbTkVIu8Tf pic.twitter.com/QSV0oBnI37

La intervención también rescató la figura del ex dictador Jorge Rafael Videla. “Videla, volvé, te perdonamos”, escribió el hacker y cerró con una dedicatoria que menciona a una comunidad virtual y una pos data contra el presidente Mauricio Macri.

Fueron varios los usuarios del sitio Espacio de la Memoria y Derechos Humanos (ex Esma) que se sorprendieron este martes a la mañana con un mensaje en letras verdes sobre un fondo negro de respaldo a la funcionaria desplazada por bailar arriba de un escritorio en ese ex centro de detención y tortura.

