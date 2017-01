Después del temporal, inician operativo de limpieza y fumigación

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, expresó que el municipio realizó tareas con desobstructor, bombas y camiones atmosféricos en cinco barrios de la ciudad. A su vez, afirmó que "no hubo evacuados".

El comité de emergencia del municipio llevó a cabo un balance este lunes a la mañana, donde se abordaron las consecuencias del temporal que azotó a la región. En Rosario cayeron 150 milímetros de lluvia y cinco barrios de la ciudad fueron los más afectados. No hubo personas evacuadas. Al mismo tiempo, los funcionarios de la Municipalidad informaron que desde este martes se reforzarán los operativos de limpieza y fumigación para evitar la propagación de enfermedades luego de las intensas lluvias.

