Desvalijaron una carnicería: cuchillos, balanzas y más de 300 kilos de carne

La vidriera que da a calle Viamonte estaba hecha añicos. Adentro no encontró un solo corte. Los ladrones se llevaron los 320 kilos de carne que había en las heladeras, todos los cuchillos, dos balanzas, el televisor, la picadora y los salames. Estimó las perdidas en unos 60 mil pesos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo