Detenido por tuitear: “Me quedé sin trabajo y no tengo plata para abogados”

Nicolás Lucero, el joven de 20 años detenido por un tuit contra el presidente Mauricio Macri de hace un años, dijo estar “arrepentido”, aseguró que nunca pensó “en matar a nadie, mucho menos a alguien tan importante” y que aludió a una canción de cancha cuando escribió en la red social: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)”.

En diálogo con Alberto Lotuf (A diario, Radio 2) aseguró que estuvo bajo arresto un día en una comisaría de San Martín y que no tiene dinero para pagar un abogado por lo que teme ir a la cárcel porque la causa penal sigue abierta.

“Estaba trabajando en una fábrica de plástico y me echaron porque bajó el trabajo”, dijo y señaló que cuando lo detuvieron “venía de una entrevista de trabajo de otra fábrica de plástico”.

Pido disculpas a @mauriciomacri y a toda la gente qe se sintió intimidada por mi tweet,nunca tuve intención de matar a nadie.era una canción — Nico ☆ (@nicolucero69) 31 de octubre de 2017

Desocupado, él y sus padres, aseguró que no tiene los 80 mil pesos que le piden los abogados para defenderlo.

“Tengo que buscar abogados para salir de todo esto porque tengo una causa penal. Mi mamá quería sacar un préstamo para pagar un abogado porque me dijeron que si me llamaban a declarar podía quedar detenido”, añadió.

Nicolás contó que “tienen secuestrada la computadora de mi hermanita que va el colegio” desde donde escribió el polémico tuit y “los celulares, el mio y de mi mamá”.

Sorprendido y arrepentido

“Estoy muy arrepentido. En ningún momento se me cruzó por al cabeza matar a nadie, menos al presidente. Yo soy un pibe laburante. Fue la primera vez que conozco una comisaría, nunca me llevaron preso por nada. Esto es una locura”, afirmó Nicolás, que también publicó en su cuenta el pedido de disculpas.

El chico de 20 años dijo que se “sorprendió” con la detención. Sobre todo porque el tuit de la “amenaza entre comillas”, dijo, lo escribió en agosto del año pasado y en ese momento tuvo un solo retuit, es decir que no tuvo alcance ni masividad.

Yo no soy ni k ni nada no me interesa la política, no puedo creer que por twitear una canción de cancha me lleven preso — Nico ☆ (@nicolucero69) 30 de octubre de 2017

“Fue una canción de cancha tuiteada hace un año, yo estoy todo el día tuiteando canciones de Chacarita”, dijo y explicó que en ese momento las autoridades “querían suspender el estadio de Chacarita y la hinchada cantaba eso (contra Macri y Aprevide), como dicen que Macri maneja todo en el fútbol”.

También la mamá del joven habló con Radio 2 y dijo estar muy triste: “No pensé nunca que me iba a pasar esto, me tiene mal, hasta el día de hoy no caigo. Estamos todos sin trabajo y tengo además dos nenas”.

La mujer contó que cuando se enteró de la detención de su hijo se descompuso y que “él no duerme porque tiene miedo que lo vengan a buscar”.