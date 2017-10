Tuits contra Macri: “No puedo creer que por una canción de cancha me lleven preso”

La semana pasada el ministerio de Seguridad nacional informó sobre la detención de un joven que el año pasado había escrito un tuit contra el presidente Mauricio Macri; pero la jueza a cargo de la causa desmintió que haya estado preso. Por su parte el joven pidió disculpas por Twitter y lamentó su situación actual.

"No hay nadie detenido por la autoría de un tuit dirigido al presidente de la Nación", afirmó a Infobae la jueza federal de San Martín, Alicia Vence a cargo de la causa.

El joven habría estado demorado, esto es, detenido por algunas horas. Tiene 20 años, vive en la localidad bonaerense de José León Suárez y el 18 de agosto de 2016 escribió en Twitter: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)”.

La ministra de Seguridad consideró intimidatorio el tuit y después de un año de investigación dieron con el joven que este lunes pidió disculpas: “Nunca tuve intención de matar a nadie, era una canción”.

Pido disculpas a @mauriciomacri y a toda la gente qe se sintió intimidada por mi tweet,nunca tuve intención de matar a nadie.era una canción — Nico ☆ (@nicolucero69) 31 de octubre de 2017

Antes había asegurado no tener identificación partidaria, incluso ningún interés en política.

“Yo no soy ni k ni nada, no me interesa la política, no puedo creer que por twitear una canción de cancha me lleven preso”, lamentó.

Yo no soy ni k ni nada no me interesa la política, no puedo creer que por twitear una canción de cancha me lleven preso — Nico ☆ (@nicolucero69) 30 de octubre de 2017