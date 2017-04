Detienen a un policía por extorsionar a un acusado de homicidio

El policía le habría solicitado 400 mil pesos para dejarlo en libertad luego de ser detenido en la vía pública, en Lamadrid al 100bis. Caminos no reunió el dinero y fue trasladado a la División Judiciales, por “detención en persecución”, informó Fiscalía.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo