Detuvieron a un hombre acusado de haber despellejado al perro "Chocolate"

Oficialmente, hasta el momento no se conocen demasiados datos sobre los elementos probatorios que comprometerían a la persona detenida que, según la información policial, reside en una vivienda lindante al lugar donde fue encontrado ‘Chocolate’ y es, en principio, supuesto responsable por infringir la ley 14346 de maltrato animal.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo