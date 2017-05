Detuvieron a una mujer en Pichincha y terminó en coma en el Heca

Su marido, Máximo Ariel A. confirmó que Paola tenía problemas de alcohol y drogas y que ese sábado había ido a un recital al teatro Vorterix y que no descartaba que haya consumido estupefacientes.

De acuerdo al parte oficial, estaba “en aparente estado de excitación”. La condujeron entonces “en calidad de resguardo” a la seccional de Cafferata al 300 donde fue alojada en una habitación. En la comisaría, aclaró Sandoval, no hay detenidos. Paola llevaba un blíster de 10 comprimidos de 40 miligramos de Furosemida Vannmter, un diurétiuco, y un pomo de pegamento para calzado.

