Detuvieron al contador de la familia Kirchner

Víctor Alejadro Manzanares, quien siempre asesoró a la familia del ex presidente y su esposa Cristina Fernández, se encontraba en su estudio contable en la calle 9 de Julio 161 de Río Gallegos, cuando ingresó la policía con una orden de allanamiento y arresto.

