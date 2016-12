Dictaron la falta de mérito a Pérez Corradi por el triple crimen

Carlos Broitman, abogado de Pérez Corradi, dijo a TN que la jueza llegará al "grupo mafioso" que es responsable del crimen y acusó al fiscal del caso de haber actuado por "inexperiencia". Adelantó que "no vamos a pedir por ahora la libertad de Pérez Corradi por seguridad" y reconoció que tiene otras causas por lavado de activos y tráfico de efedrina.

Estuvo desde el triple crimen vinculado al negocio de la efedrina, en agosto de 2008, y durante varios años prófugo. Ahora, para la jueza, no fue quien ordenó los asesinatos de los tres jóvenes.

