Dietrich: “La eterna Circunvalación en construcción hoy está terminándose”

Dietrich lamentó que el pedido del gobierno contra el ex ministro de Planificación no prosperara y aseguró que “De Vido es la cara más visible de 12 años de corrupción”.

El ministro se refirió a la votación del miércoles en la Cámara de Diputados en donde el oficialismo no consiguió la expulsión del diputado nacional Julio De Vido. “Hay un grupo que decidió que prevalezca la impunidad”, dijo.

El ministro también valoró los trabajos en la ruta 8 a Pergamino y añadió: “Nunca en Argentina se hizo tanta inversión en autopistas y la obra pública no se detiene hasta que se termina”.

