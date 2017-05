Dime qué comes y te diré lo que envejeces

Para combatir el fenómeno del estrés oxidativo, consecuencia de algunos procesos complejos que se dan el cuerpo, se debe aumentar la ingesta diaria de antioxidantes como las vitaminas A, C y E, los carotenoides, minerales como el selenio y el zinc y ácidos poliinsaturados como el omega 3. Los cuales se encuentran en frutas, vegetales, cereales, legumbres y pescado.

