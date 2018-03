Diputada anti-aborto propone “sacar los niños en el quinto mes y ponerlos en incubadoras”

En el marco de las diversas opiniones que se han escuchado en las últimas semanas acerca de la posible despenalización del aborto, la propuesta de la diputada nacional de Cambiemos Marcela Campagnoli es una de las más polémicas. En una entrevista radial, sugirió que a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo “le podamos sacar ese niño del vientre en el quinto mes de embarazo para que pueda continuar su vida en una incubadora”.

"Que la ciencia le dé vida en una incubadora a ese niño y hacemos una adopción pre natal", lanzó la legisladora que tiempo atrás se desempeñó como secretaria de Educación del municipio de Pilar y que llegó al Congreso desde el espacio que lidera Elisa Carrió.

Campagnoli realizó el llamativo planteo en diálogo con la FM 99.9 de Mar del Plata: “¿Qué es lo que te quiero decir? Contengamos a esa madre. Hasta la semana en la que le podamos sacar ese niño de su vientre para que pueda tener vida”, dijo.

“Podemos decirle a la madre, hoy la ciencia puede decirle «en la semana 20, 21, ese embarazo que vos no querés yo lo puedo sacar y le puedo dar vida en una incubadora y hacemos una adopción pre natal». Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para no generarle el trauma a esa mujer, que es de por vida. Tengo conocidas que han abortado y he acompañado espiritualmente a muchas”, amplió.