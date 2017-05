Diputado del PRO le pegó duro a Fein: "Rosario es Santa Cruz"

“Hay un festival de gastos y no vemos a Riosario linda. Hay neredas rotas, no podan; da lástima Rosario”, insistió.

Núñez mencionó que la ciudad no puede afrontar su deuda actuar; “la va a tener que aportar la provincia” y que el “aumento de la TGI es abismal, por arriba de la inflación”.

“La ciudad está deterirorada como nunca en la historia. No emprolijaron las cuentas, cada día deben más. Parece Santa Cruz, no hay mucha diferencia”, enfatizó.

