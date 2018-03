Diputados canjean pasajes por dinero y ganan unos 40 mil pesos más

Los diputados nacionales pueden engordar sus salarios si optan por cambiar los pasajes terrestres y aéreos destinados a la movilidad propia y de sus asesores por dinero en efectivo. Esta alternativa que está permitida ha sido más utilizada por los legisladores entre 2016 y 2017. Los datos fueron registrados por la organización Directorio Legislativo y detallan cuál es la situación en Santa Fe. ¿Cuáles son los legisladores que más han optado por esta alternativa? El particular caso de Luis Contingiani.

La ONG Directorio Legislativo, que trabaja por el fortalecimiento de los poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos de América Latina, realizó el relevamiento que fue difundido por Telenoche (El Tres). Según explicaron, mensualmente los diputados disponen de 40 tramos (20 aéreos y 20 terrestres) para viajar a las provincias. La resolución N° 498/2017 fijó a partir de julio de 2017 que el monto del tramo aéreo es de 1.350$ y 650$ el del terrestre. En ambos casos se consideró como referencia el valor de los pasajes entre Buenos Aires - Córdoba.

Si canjean la totalidad de los tramos mensuales, los diputados pueden percibir 40.000$ adicionales.En este sentido, en un año pueden llegar a recibir 480.000$ por canjes de pasajes.

La fecha límite para canjear los pasajes de cada año corresponde al 31 de diciembre del año en cuestión (RP N° 500/2017). Hasta septiembre de 2017 este mecanismo funcionaba con “aerocheques”, es decir, los legisladores disponían de una cuponera impresa. En la actualidad, deben ser gestionados de forma online por medio del Sistema de Administración de Pasajes para Diputados y Autoridades según la resolución N° 2017/0569.

A diferencia del decrecimiento en el monto total de canjes observado en años anteriores, en el 2017 el total canjeado creció en un 41% respecto del 2016. No sólo se duplicó su valor total (de 965$ a 2.000$) sino que también la cantidad de tramos que los diputados canjearon creció un 13%, pasando de 58.488 a 66.016. “Actualmente esto adiciona a su sueldo, entre pasajes aéreos y terrestres, una suma de $40.000 mensuales, no remunerativos, en conceptos que no están destinadas necesariamente a la labor legislativa”, señalan.

La práctica no constituye un delito pero se advierte que los perciben los meses que no hay sesiones, no hay control sobre el uso al tiempo que los pasajes pueden obsequiarse a un asesor, un familiar o a un amigo. Directorio Legislativo, recibió hace pocos días la información de los pasajes canjeados por los diputados durante los años 2015, 2016 y 2017. Acá, el detalle de los santafesinos:

Cambiemos hasta el 10 de diciembre de 2017

Luciano Laspina 199.970 + 111.630 = $311.600

Ricardo Spinozzi 160.260 + 99.460 = $259.720

Mario Barletta 164.960 + 82.800 = $247.760

Ana Copes 155.550 + 65.330 = $220.880

Gisela Scaglia 130.130 + 88.180 = $218.310

Lucas Incicco $215.675

Anita Martínez 146.670 + 67.450 = $214.120

José Núñez 108.000 93.850 = $201.850

Cambiemos desde el 10 de diciembre de 2017

Albor Cantard 16.200 + 8.450 = $24.650

Lucila Lehmann 18.900 + 9.100 = $28.000

Gonzalo del Cerro 18.900 9.100 = $28.000

Astrid Humel 5.400 + 1.300 = $6.700

Partido Justicialista hasta el 10 de diciembre de 2017

Alejandro Ramos 230930 + 103950 = $334.880

Josefina González 148.180 + 107.550 = $255.730

Marcos Cleri 144.770 + 105.485 = $250.255

Eduardo Seminara 150.750 + 99.045 = $249.795

Silvina Frana 144.110 + 89.300 = $233.410

Lucila De Ponti 155.470 + 36780 = $192.250

Partido Justicialista desde el 10 de diciembre de 2017

Agustín Rossi 18900 + 9.100 = $28.000

Alejandra Rodenas 18.900 + 7.800 = $26.700

Frente Renovador

Alejandro Grandinetti 133.330 + 59.000 = $192.330

Vanesa Massetani 37.520 + 45.430 = $82.950

Frente Progresista Cívico y Social hasta el 10 de diciembre de 2017

Alicia Ciciliani 71.540 + 30.195 = $101735

Hermes Binner: 40.440 + 13.000 = $53.440

Frente Progresista Cívico y Social desde el 10 de diciembre de 2017

Luis Contigiani: 0 + 0 = $0

El caso Contigiani

En diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, el legislador Luis Contigiani confirmó que renunció a la posibilidad de canjear pasajes por dinero. “Cuando asumí en diciembre renuncié a eso porque me parece que está mal, que la política necesita ser ejemplar dentro de la legalidad, con ser ejemplar no alcanza”, sostuvo.

“Cuando asumí los argumentos que me daban desde los entornos del Congreso es que me convenía usarlo e ir en auto que es más cómodo pero sé que no termina en donaciones ese dinero. No juzgo a los que lo hacen, bastante tengo con mi vida, pero creo que está mal”, remarcó.

“Los 20 pasajes de avión y ómnibus los trato de usar, tengo asesores y asesores ad honorem. Estoy en las antípodas de Laspina pero reconozco que es el diputado del Pro que mejor trabaja”, agregó.