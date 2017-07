Diputados tratan la expulsión de De Vido: anticipan "votación ajustada"

Desde las 11.38, cuando se comprobó el quórum en la Cámara baja nacional, comenzó el polémico debate que define la remoción (o no) del cuerpo del ex ministro de Planificación por “indignidad moral”.

Para hacerlo, el oficialismo necesita el aval de dos tercios de los legisladores presentes y se estima que será una votación “ajustada”. El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Eduardo Seminara, insistió en que se trata de un atropello y sostuvo que hoy “la persecución política” contra el kirchnerismo tiene el nombre de De Vido pero en el futuro pueden ser otros.

En contacto con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes del programa A Diario (Radio 2), Seminara llamó la atención que las causas por corrupción que hoy tienen al ex ministro de Planificación al borde de la expulsión, están en curso; es decir, no hay sentencias. “Todos los ciudadanos argentinos gozan de la presunción de inocencia que solo se ha negado en épocas de dictadura”, recordó el ex vicerector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“Esto es una persecución política que hoy tiene como nombre Julio De Vido”, observó.

En paralelo, trabajadores despedidos de Pepsico se movilizaron hasta el Congreso y había tensión con la Policía en la puerta.

"Incertidumbre"

La sesión de este miércoles se prevé maratónica. Hasta el momento la coalición oficialista no tiene los votos necesarios para separar a De Vido del cargo, aunque buscará instalar una discusión sobre la corrupción en la gestión kirchnerista.

El propio presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, afirmó este miércoles a radio Continental que "hay incertidumbre en relación a algunos votos" pero que es "seguro que, ya sea para expulsar al diputado De Vido o para no hacerlo, el resultado seguramente va a ser muy ajustado".

Cambiemos junto al massismo, el bloque Justicialista y otras bancadas suman alrededor de 150 votos, pero ese número no alcanzará para reunir los dos tercios de los diputados presentes, ya que se estima que participarán casi todos los integrantes del cuerpo y el ex ministro de Planificación tendría asegurado el respaldo de al menos 80 legisladores, ya que se calcula que estarán presentes para rechazar su expulsión los 70 del FPV, cinco del Movimiento Evita y seis del Frente Cívico de Santiago del Estero.