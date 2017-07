De Vido: "Quieren destituirme y destruirme, no lo van a lograr"

Julio De Vido hizo su defensa en la sesión que comenzó en horas del mediodía de este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se trataba un pedido para expulsarlo por sus acusaciones de corrupción.

El actual diputado y ex ministro de Planificación durante el gobierno de Cristina Fernández negó haber cometido algún delito e indicó: "Jamás me amparé en mis fueros parlamentarios y siempre me presenté ante cada requerimiento de la Justicia".

"Buscan destutuirme y destruirme, y no lo van a lograr", advirtió a través de un comunicado que leyó pasadas las 15, donde señaló al asesor del presidente Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, como el autor de un "plan de marketing electoral" para excluirlo del Congreso.

"Desde el lugar que tenga que estar voy a seguir batallando contra este programa neoliberal que lleva hambre al pueblo argentino", afirmó De Vido, quien fue aplaudido y abrazado por sus compañeros de bloque en el marco de una sesión caliente y que pretende ser maratónica.