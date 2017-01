Disfrazados de Papá Noel mataron a más de 30 personas

Hasta varias horas después el ataque no había sido reivindicado, pero “servicios de seguridad turcos” citados por la cadena de televisión de origen qatarí Al Jazeera sospechaban del grupo jihadista Estado Islámico, reportó la agencia italiana ANSA.

El funcionario dijo que el hecho se produjo a la 1.15 (las 19.15 del sábado en la Argentina) y citó la cantidad de víctimas, pero no precisó el origen ni la suerte de los atacantes.

