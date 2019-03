Disney eligió a una instagramer de 88 años para dibujar a Mary Poppins

Disney eligió a una instagramer de 88 años para que dibuje a Mary Poppins. Concha García Zaera tiene 206 mil seguidores en Instagram, en donde comparte sus dibujos de paisajes, animales y rincones urbanos. El domingo subió a su cuenta una interpretación del cartel de la película "Mary Poppins Returns", dando a conocer la noticia.

A los 74 años le regalaron una computadora y comenzó a dibujar en Paint. Luego se interesó por otros programas de Microsoft y por utilizar Internet. Finalmente, en 2018 sus nietas le enseñaron a usar las redes sociales para publicar los dibujos.

"Ha sido un gran honor que @disneyspain haya querido contar conmigo para comunicar el estreno de #ElRegresoDeMaryPoppins. Se estrena el 21 de diciembre y estoy deseando verla, siempre me ha encantado", escribió en el posteo.

"Mis nietas querían que publicara los dibujos en Instagram, porque según ellas tenían mucho mérito, y yo me negaba porque no estaba de acuerdo. Pensaba que era amor de nietas, puesto que para mí era muy sencillo. Y un día una de mis nietas sin decirme nada me abrió una cuenta en Instagram. Esa noche estaba dibujando y tenía el móvil a mi lado y de pronto empezó a hacer soniditos así "clic-clic-clic", seguidamente sin parar, y yo me asusté. No sabía lo que estaba pasando. Y esa fue mi entrada en Instagram. El "clic-clic" eran seguidores y no paraban de subir", contó en una entrevista con Infobae.

García Zaera comentó que está entre tres y cuatro horas para dibujos sencillos y varios días para otros más complejos. Actualmente ella maneja su cuenta de Instagram, que desde la publicación de Mary Poppins no ha parado se crecer. Fue por ese medio que la contactaron desde Disney para realizar el trabajo.

"Es una obra de arte prácticamente perfecta en todo", señaló Disney España en un comunicado.