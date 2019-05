Dora Barrancos renunció al directorio del Conicet

La reconocida socióloga Dora Barrancos dejó la jefatura del área de Ciencias Sociales y Humanidades del Conicet. En realidad, su mandato había expirado en enero pero como no designaban a su sucesor, Mario Pecheny, Barrancos había permanecido en el lugar. El área queda ahora acéfala.

“No se puede ser connivente con este aplazamiento de la designación de mi sucesor Mario Pecheny. Es un problema porque el área queda sin representación pero esto no da para más”, señaló la investigadora a Página 12.

Barrancos dirigió el área de Ciencias Sociales del Conicet desde 2010. Los mandatos son de cuatro años y tras dos gestiones cumplidas, decidió dejar el mando del área. Pecheny había triunfado en las últimas elecciones y esperaba ser designado, pero el presidente Mauricio Macri nunca firmó el decreto para ponerlo en funciones.

“Había tomado la decisión de irme en enero. Ya pasó un año desde que se eligieron autoridades y mi sucesor no fue designado en su cargo. Es una manera de dejar en evidencia la negligencia del gobierno actual, al que no le interesan las reglas democráticas ni el republicanismo que pregona –planteó–. Si yo me quedo en un puesto que no me pertenece me convierto automáticamente en connivente frente a un fenómeno que permite entrever un grave déficit institucional. Junto a Flawiá tenemos los mandatos muy vencidos, corresponde que demos un paso al costado”.