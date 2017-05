Dos detenidos por asesinato en allanamientos en la zona oeste

En la madrugada de este miércoles, personal de la División Homicidios de la Policía de Investigación (PDI) intervino en cinco domicilios de Villa Banana, zona oeste de la ciudad de Rosario, en el marco de un asesinato con fecha 11 de enero pasado donde en Gutemberg y Rueda, Nelson Jara resultara herido de muerte tras recibir múltiples disparos en tórax, abdomen y ambos miembros inferiores. Los cinco allanamientos llevados a cabo en la jornada arrojaron como resultado el arresto de dos de las restantes personas involucradas, Emilse G. y Nicolás S., las cuales fueron puestas a disposición de Fiscalía la cual ordenó que continúen detenidos e incomunicados hasta el momento de la audiencia imputativa, como así también de cuatro celulares a los fines de ser peritados. Cabe destacar que el pasado 15 de marzo personal de la misma dependencia procedió a diligenciar ordenes de allanamiento en procura de los imputados llevando adelante el arresto de dos de los sindicados como autores siendo los mismos los apellidados Jorge C. y Alan S..

