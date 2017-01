Dos hermanos baleados en la cabeza en medio de una pelea familiar

Fuentes policiales informaron que minutos después de la medianoche, un chico de 14 años llamado Emanuel llegó al hospital Roque Sáenz Peña con su papá, quien relató ante personal del comando radioeléctrico, que su ex mujer llamada Natalia se presentó en su casa, ubicada en Paraguay al 6400, junto con su actual pareja a bordo de una moto. Según su relato, se produjo una pelea entre él y la mujer y el acompañante de ella intervino detonando un arma de fuego.

