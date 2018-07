Dos motos por el bulevar: una pasó, la otra impactó un auto

Un impactante accidente entre un automóvil y una moto ocurrió este martes por la mañana en bulevar 27 de Febrero, a la altura de calle Liniers. El vehículo intentaba cruzar la importante arteria de la ciudad, donde no hay semáforo, y se topó con dos motos que venían a importante velocidad. La primera logró pasar, pero la segunda le dio de lleno al coche. El motociclista resultó lastimado, pero estaba fuera de peligro.

Según el relato del conductor del automóvil a De 12 a 14 (El Tres), intentó cruzar 27 de Febrero circulando por Liniers cuando sucedió el accidente. “Es un cruce complicado porque no se ve bien los vehículos que vienen”, describió.

“Cuando metí la trompa para mirar no venía nadie; entonces avancé un poco más y me encontré con las motos que venían. La primera pasó, pero la segunda me impactó”, agregó.

La trompa del auto quedó destrozada y la moto tirada sobre la calzada. El motociclista fue auxiliado y llevado a un centro de salud. Se encontraba “golpeado y lastimado, pero estaba bien”, dijeron testigos del hecho.