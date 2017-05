¿Drogas y travestismo? separan a policía por extraño hecho

Este viernes, el diario La Capital publicó que una mujer del barrio Ludueña denunció en la comisaría 12ª que este hombre, el sábado pasado, le gritó desde su casa: "Comprame (droga) porque estoy vestido de mujer y me da vergüenza". Esa declaración fue ratificada luego en la División Judiciales de la Unidad Regional II y la Jefatura ordenó el pase a disponibilidad del suboficial hasta que se aclare su situación.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se le solicitó a Asuntos Internos que se le practiquen exámenes médicos para conocer el estado psiquiátrico de este miembro de la Agrupación de Orden Público. De acuerdo a la declaración sostenida por la denunciante, el hombre estaba en el interior de la casa de su madre, alcoholizado y vestido de mujer. La Fiscalía explicó que no hubo delito ya que el policía gritó desde el interior del inmueble y no se acercó a la vecina ni a su hija.

