Dudas sobre la muerte de la mujer que cayó por el hueco del ascensor

“A nosotros no nos explicaron nada sobre su muerte después de ese día, hay muchas dudas y mucho silencio alrededor de su muerte”, aseguró.

Ese día acudió al edificio céntrico donde trabajaba su madre como empleada de limpieza y recordó con dolor el momento en que le comunicaron el desenlace de manera muy cruda: “Yo subí con el patrón de mi mamá y cuando le pregunté cómo estaba me dijo «está muerta, qué querés que te diga, querés que te mienta»”.

A cinco días de la muerte de una mujer al caer por el hueco del ascensor en un edificio de Córdoba al 700, no hay datos certeros sobre las causas del supuesto accidente. Por el contrario, la familia de la víctima plantea “muchas dudas” alrededor del hecho y manifiestan que nadie se contactó con ellos desde el ámbito judicial para entregarles información esclarecedora.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo