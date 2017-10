Dura carta de De Vido, con alusión indirecta a Cristina

Desde la cárcel, el ex Ministro de Planificación apuntó contra el gobierno por estar preso "sin juicio ni condena previa". Habló de "hipócritas que miran para el costado" y aunque no la nombró, citó una frase de la ex presidenta cuando dijo que "no ponía las manos en el fuego por nadie, salvo por su familia"

31 de Octubre de 2017 Por: Rosario3

De Vido escribió una carta y dejó una alusión a una frase de Cristina.(Archivo) 1/1