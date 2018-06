Duras críticas a Nación por falta de inversión en el aeropuerto

El gobernador Miguel Lifschitz lanzó duras críticas al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, por la falta de inversiones del Ejecutivo nacional en el aeropuerto de Rosario.

“No entiende bien lo que representa una política federal de desarrollo aeroportuario”, disparó el mandatario. Por su parte, el director de la aeroestación informó que se necesita una nueva torre de control, radares y reubicar la estación que tienen los bomberos.

“El gobierno nacional promovió una política aerocomercial expansiva que generó oportunidades e interesó a empresas. Es positivo, permitió un crecimiento enorme en los últimos dos años del volumen de pasajeros y de líneas. Pero no hemos logrado ningún nivel de inversión (de Nación). Es un capricho del ministro de Transporte (Guillermo Dietrich). Entiende que al ser provincial no corresponde. Se equivoca, no entiende bien lo que representa una política federal de desarrollo aeroportuario”, expresó.

El director del aeropuerto Islas Malvinas Matías Galíndez comentó al periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres) que no reciben “aportes del gobierno nacional a través de sus organismos”. “Recibimos inversiones marginales. Se hacen gestiones para que acompañen al gobierno provincial. Es una apuesta importantísima que va a impactar en la operatividad y va a mejorar la competitividad”, agregó.

Por las obras que se realizan en el predio, Galíndez advirtió que deberán reubicar el espacio que utilizan los bomberos. Además, señaló que necesitan radares y una nueva torre de control. “Hay inversiones que son dependientes de Nación y no tuvimos confirmación”, aseveró.

“Todos deberían tener igualdad de posibilidades. Esto no nos va a detener en lo absoluto. Vamos a seguir con las inversiones de la provincia porque estamos convencidos de que este aeropuerto se va a convertir en uno de los dos más importantes de Argentina”, concluyó Lifschitz en conferencia de prensa.

Por último, el titular del Islas Malvinas subrayó que proyectan llegar al millón de pasajeros. “Estamos lejos del techo”, indicó.