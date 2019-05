Duro revés para el gobierno en Córdoba: arrasó Schiaretti

El peronismo cordobés informó este domingo a la noche que Juan Schiaretti fue reelecto gobernador y que el diputado de ese espacio Martín Llaryora ganó la intendencia de la ciudad capital.

La diferencia de Schiaretti con el segundo, Mario Negri, era de más de 36 puntos.

Eso permitió también que por primera vez desde 1973 el peronismo ganara en la ciudad de Córdoba.

"Los peronistas que formamos parte de esta coalición somos los que pertenecemos al peronismo federal y democrático. Estamos convencidos de que no habrá república en Argentina sin el peronismo. Y no habrá futuro para el peronismo si no es republicano", dijo Schiaretti desde su búnker, con tono victorioso.

Con normalidad

Las elecciones provinciales y municipales en Córdoba cerraron esta tarde a las 18 y, según las estimaciones extraoficiales, la afluencia de votantes estaba por encima del 70% en todo el territorio provincial.

Desde la Junta Electoral destacaron que el proceso de las primarias se desarrolló con "total normalidad" y que "los inconvenientes puntuales se resolvieron rápidamente".

De los tres principales candidatos a gobernador, Juan Schiaretti (Hacemos por Córdoba) montó su bunker para esperar los resultados en el hotel Quórum, cerca del aeropuerto local; Mario Negri (Córdoba Cambia) en el predio de Holiday Inn, en barrio Poeta Lugones, y Ramón Mestre (UCR) en la Casa Radical, centro de la capital.

Bocas de urna del oficialismo hablaban a la tarde temprano de un triunfo histórico del peronismo, que le permitiría renovar el mandato a Schiaretti y además al espacio recuperar la intendencia de la capital provincial.

Las elecciones en Córdoba para renovar autoridades en la provincia y 243 municipios, incluida la capital, comenzaron en la mañana de este domingo con algunas demoras en la apertura de mesas. Más de dos millones de cordobeses fueron habilitados para votar con boleta electrónica.

Las demoras, según precisaron desde la Junta Electoral, se debieron a cuestiones operativas que una hora después de la apertura, a las 9, estaban subsanadas, con el 98 por ciento de las 8.649 mesas habilitadas en las 1.163 escuelas ya funcionando.

Fueron doce las fórmulas de gobierno que participaron, entre ellas las del oficialismo Hacemos por Córdoba que promovía la reelección de Juan Schiaretti; Córdoba Cambia que impulsaba al diputado nacional de Cambiemos Mario Negri; y la UCR que llevaba en la lista al actual intendente de capital, Ramón Mestre.