EE.UU. anunció que volverá a importar limones argentinos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) autorizó este lunes la importación de limones argentinos a partir del 26 de mayo próximo.

Según un cable de la agencia Reuters, el vía libre comenzará a regir una vez que expire la suspensión temporal dispuesta por el gobierno de Dunald Trump el 23 de enero pasado, pocos días después de asumir.

La reapertura de la exportación del cítrico al país del norte representará para la Argentina ingresos de entre 20 y 50 millones de dólares por año.

En diciembre, el Departamento de Agricultura había anunciado que levantaría la prohibición a las importaciones de limones del noroeste argentino, lo que iba a significaría para los productores locales el acceso al mayor mercado global por primera vez en 15 años.

Esta decisión quedó pendiente apenas unos días después de que asumiera Trump, bajo el argumento de revisión de las últimas medidas tomadas por Barack Obama en el tramo final de su gestión.

La semana pasada, tras la reunión que mantuvo en la Casa Blanca, Macri anunció que Trump le prometió que iba a "arreglar" las restricciones al ingreso de limones argentinos, mientras que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, anticipó que hoy -lunes- la Secretaría de Comercio oficializaría la medida, tal como ocurrió.

Tras el fuerte avance registrado en el último tramo de la gestión del presidente Barack Obama para resolver el reclamo de los productores limoneros, tres días después de su asunción Trump firmó la decisión de suspender transitoriamente (stay) esa decisión administrativa.

El stay, que se decretó el 23 de enero por 60 días y que fue prorrogado por otros 60 días, vence el 26 de mayo.

El gobierno argentino había destacado en la última semana que el tema de los limones tenía un valor simbólico importante, porque en la discusión comercial y de inversiones con Estados Unidos es un tema que desde el impacto económico es muy bajo.

A pesar del optimismo con que fue recibido el anticipo del anuncio la semana pasada, desde la Asociación Tucumana del Citrus se explicó que a pesar de la caída del stay el 26 de mayo, no hay posibilidad de exportar este año a los Estados Unidos ya que el fruto está fuera de la temporada, por lo que de concretarse ventas se podrán efectivizar la campaña que viene.

Tercer productor mundial

La Argentina es el tercer productor mundial de limones con un total de 1,4 millones de toneladas en la cosecha 2016/2017, de acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por debajo de la Unión Europea con 1,6 millones de toneladas, y México al tope con 2,4 millones de toneladas.

Hasta hoy las ventas de limones argentinos al exterior estaban dirigidas a los Países Bajos con u$s 91 millones, España con u$s 65 millones; Italia con u$s 43 millones; Rusia con u$s 38 millones; y un total de u$s 160 millones que se distribuye en otros países.

El 20 de diciembre, el Gobierno argentino anunció que había logrado la luz verde de las autoridades sanitarias estadounidenses para poder volver a exportar limones al país norteamericano, donde la entrada de esos productos estaba prohibida desde hacía 15 años, medida que quedaría en suspenso con la llegada de Trump al poder.

El país solicitaba desde 2008 el permiso para regresar al mercado estadounidense, después de que en septiembre de 2001 se vedara el acceso a los Estados Unidos por razones sanitarias.

En la relación comercial bilateral, la Argentina también espera una resolución de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos -prevista para el 8 de mayo- que permita la continuidad de las exportaciones de biodisel a aquel país, lo que significaría poder mantener un mercado de unos 1.200 millones de dólares al año.