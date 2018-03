Echaron a un joven de un boliche por tener síndrome de Down

Un matrimonio de la ciudad cordobesa de Villa María denunció que a su hijo de 19 años no lo dejaron entrar a un boliche porque tiene síndrome de down.

El jueves en la noche, Mónica Velasco y su esposo Marcos Ceballos, dejaron a su hijo en la puerta de Jet-Set,. A los pocos minutos, los amigos del joven los llamaron por teléfono para pedirles que volvieran porque a Marcos no lo dejaban pasar.

“Mi esposo lo fue a buscar y se acercó hasta la puerta para ver qué había pasado y por qué no lo dejaban entrar y en el lugar le dijeron que no entraba porque daba un mal espectáculo para la confitería”, contó Mónica.

“El tipo del boliche nos decía que les molestaba que Marcos se sacara fotos con las chicas, pero él las conoce, son compañeras o ex compañeras de él. No es un chico agresivo ni que vaya a generar problemas. No es de tomar mucho tampoco. Es muy querido por quienes lo conocen”, agregó la mujer.