Educación descartó, por ahora, recortes al incentivo docente nacional

Ante la posibilidad de que el gobierno nacional elimine el incentivo docente en el marco del ajuste fiscal a las provincias, la ministra de Educación, Claudia Balagué, consideró: “Es una ley y no sería sencillo hacerlo. (El recorte) no debe pasar por ahí".

En diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, fue consultada ante el alerta lanzada desde los gremios docentes ante la posible eliminación del incentivo docente nacional. "No tenemos confirmación" al respecto, confirmó. Luego, advirtió que “es una ley y no sería sencillo hacerlo. (El recorte) no debe pasar por ahí", remarcó.

En caso de concretarse, “la provincia no podría hacerse cargo", indicó. “Esperemos que no sea así porque lo que nunca hay que hacer es recortar las áreas sociales y de mayor vulnerabilidad”, agregó.

La funcionaria observó en otro tramo: “Nadie está de acuerdo con ningún recorte, esperaríamos una macroeconomía más saludable”, dijo y manifestó que el gobierno provincial debe hacerse cargo de obras de infraestructura e incluso, de los comedores escolares al igual que los coros y orquestas infantiles.