El Banco Santa Fe sortea 100 viajes a Río, Nueva York y Europa

El Banco Santa Fe lanzó la campaña El viaje que soñás para clientes y no clientes que tomen un préstamo personal hasta el próximo 31 de enero, entre los que sorteará 100 viajes para dos personas a Madrid/París, Nueva York y Río de Janeiro.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo