“El Concejo debe ser la caja de resonancia para el vecino”

El nuevo presidente del Concejo Municipal de Rosario, Alejandro Rossello, se refirió este domingo a la nueva conformación del Palacio Vasallo, al flamante rol asumido y al "secreto" del éxito de Cambiemos en la última elección.

En diálogo con el programa Todavía no es tarde (Radio 2), el edil advirtió que el cuerpo que preside debe ser funcionar como "una caja de resonancia para el vecino.”

En la entrevista con Daniel De Paola, el funcionario aseguró que siente “una responsabilidad enorme en el Concejo” y que ve "con buenos ojos" la nueva conformación del mismo, ya que ahora hay menos bloques y las discusiones quizás lograrán ser menos reñidas."

“Lo que te pone en la presidencia del Concejo, es el trabajo diario desde 2009. Es estar cerca de la gente y de los problemas. No hacemos campaña en los barrios solamente en la elección, sino en forma permanente. Ese es el secreto que tiene hoy Cambiemos en Rosario”, afirmó.

Respecto de sus compañeros en la triada del Concejo, Rossello manifestó: “Me llevo muy bien con Roberto Sukerman y Aldo Pedro Poy. Con Roberto he logrado entenderme muy bien, tenemos las mismas ideas con respecto al respecto de la institucionalidad del Concejo y entender, que más allá que somos de partidos políticos opuestos, en lo que es la actividad diaria del Concejo estamos perfectamente alineados”.

“Hoy el que es concejal pensando en el 2019 se equivoca, si piensa en lo que va a venir, se descuida el presente y la sociedad va a estar atenta a eso. Sería un error. Al que se le sube los humos a la cabeza se va equivocar. La sociedad no es tonta. En la última elección con un poder ejecutivo local con mucha campaña y publicidad, la gente no estuvo de acuerdo con las gestiones del socialismo y no los votó”, dijo sobre las especulaciones en torno a un posicionamiento en el Concejo en el presente y las aspiraciones de cara a las elecciones de 2019.

Y concluyó: “Si Cambiemos se equivoca pensando en el futuro descuidando el presente, la sociedad se va a dar cuenta y se lo va a facturar en la elección”.

En relación a las diferencias marcadas que hubo desde las Paso en el seno de Cambiemos, Rossello valoró el entendimiento logrado.

“Se formó un solo bloque desde Cambiemos. El desafío es trabajar para lo que la gente nos eligió. Todos aquellos que tenían una mirada un poco diferente, supieron dejarlas de lado. Pensando en función del trabajo que hay que hacer, nos pusimos de acuerdo y es una buena señal. Después de una interna, tanto Roy (López Molina) como Anita (Martínez) tuvieron la grandeza de entender que era una disputa política y después había que seguir trabajando. La gente quiere que los políticos hagan cosas”, aseguró.