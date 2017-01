El PRO dice que el empleo creció en los últimos meses

Para finalizar, el diputado nacional agregó que “la actitud confrontativa permanente de Contigiani no ayuda al vínculo entre Nación y provincia y hoy necesitamos que ese vínculo siga en pie porque tenemos que preocuparnos por hacer las obras para que la provincia se deje de inundar, para que no pierdan más ni la industria ni el campo”.

