El Padre Pepe afirmó que el aborto fue "impulsado" por el FMI

El cura José María Di Paola, conocido como Padre Pepe, expuso este jueves su rechazo a la ley que busca la despenalización del aborto. Afirmó que la iniciativa fue “promovida" e "impulsada” por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se prevé que el Congreso vote el proyecto el 13 de junio.

"No es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que promueve en todo el mundo el aborto, que es el FMI", manifestó el cura villero en la Cámara de Diputados durante la última jornada de exposiciones.

“No necesitamos agregar más muertes. Nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna y una sociedad que proteja a los más débiles, no que los descarte como residuos patológicos. Poco sabe el FMI del amor de nuestras mujeres por el hijo que llevan en sus entrañas, incluso en circunstancias duras, difíciles”, dijo.

El Padre Pepe vinculó al proyecto por el aborto con el FMI: "No es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que promueve el aborto en todo el mundo: el FMI. Aborto es Fondo Monetario Internacional y FMI es aborto"

Para el Padre Pepe, “aborto es Fondo Monetario y FMI es aborto”. “En los escritos de su fundación encontramos los mismos argumentos que hoy encontramos en la Argentina. Aborto es sinónimo de FMI le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos o que no los tengan, y también al mundo pseudo progresista, que levanta banderas de presunta libertad sabiendo que este genocidio es inspirado y promovido por el FMI", señaló.

Además, pidió a los legisladores “no caer en la hipocresía” de “manifestándose contra el FMI y, al mismo tiempo, “inclinándose a aprobar una de sus mayores exigencias, al aborto, controlar quién nace y quién no en los países que deben acatar sus normativas”. También les solicitó “seguir el ejemplo de dos grandes mujeres: Madre Teresa y Eva Duarte de Perón. Ambas defendían la vida aun en los momentos más difíciles y nunca se apartaron un centímetro de sus convicciones”.