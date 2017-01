“El Pami no puede dar remedios gratis a alguien que tiene un yate de lujo”

"Lo que buscamos es que sea justo el sistema y hoy en día no es justo si una persona que tiene un yate de lujo o que vive en un country de lujo o que tiene un avión recibe medicamentos gratis del Pami", agregó el funcionario en declaraciones al canal TN.

El titular del Pami, Carlos Regazzoni, fue contundente a la hora de fundamentar el cambio de política de la obra social a la hora de entregar subsidios sociales: "No podemos dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este", sentenció en declaraciones al diario La Nación.

