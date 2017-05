El Polaco y Silvina Luna grabaron juntos una canción

Una publicación compartida de LUNA (@silvinalunaoficial) el 8 de May de 2017 a la(s) 3:37 PDT

La presentación de “Escapémonos” llega el mismo día que la justicia rechazó el pedido de detención del cantante a raíz de una denuncia por violencia de género presentada por su ex mujer, Valeria Aquino.

“Muy pronto una sorpresita para todos los enamorados. Tema a dúo con mi amor El Polaco. Y sí, me animé a cantar. Escapemonos”, escribió Silvina en su cuenta de Instagram junto a una foto en que se la ve al lado de su novio en un estudio de grabación y agregó: “ A la gilada ni cabida”.

