El abogado del empresario rosarino aseguró que "no es testaferro" de López

El abogado de Carlos Gianni, el empresario rosarino que irá a juicio oral junto con el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López descartó que sea su testaferro. Admitió contactos entre ambos pero los ligó a una cuestión comercial, ya que su defendido es titular de una firma dedicada al turismo que vendía pasajes al ex funcionario nacional.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2) que conduce Alberto Lotuf, el abogado Mariano Fragueiro Frías señaló que Gianni, quien impulsa la instalación del hotel Sheraton en Puerto Norte, quedó involucrado en la causa con posterioridad a lo ocurrido con "los bolsos de López" en un convento de General Rodríguez.

"No es su testaferro", aseguró con respecto a la compra de un departamento en Capital Federal, que luego fue alquilado por la hija de la esposa del ex secretario de Obras Públicas, cuestión que acreditó como "cierta". No obstante, aclaró que la adquisición fue realizada a nombre de una de sus empresas (Marketing y Eventos S.A.), con fondos de esa firma.

"El departamento está declarado por la empresa. Incluso fue alquilado y los ingresos están justificados por la firma. No son del ingeniero López", afirmó Fragueiro Frías.

"No es correcto que los fondos para el departamento sean de López. Fueron de la empresa, se sacó de un banco y se pagó con ese dinero. Esto está declarado", remarcó al tiempo que agregó que no se hizo la pericia contable en la investigación, por lo que resta demostrar de dónde salió la plata de la firma.

El letrado admitió relación entre López y su esposa con Gianni y lo ligó a una cuestión comercial. "Ellos eran clientes de mi defendido (en Turicentro Viajes). Le compraban pasajes para hacer tour turísticos con su empresa. Esta relación hasta fue reconocida por el propio Gianni", comentó.