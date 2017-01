El agua en rutas aún complica el tránsito en la región

Ruta provincial 94: se recuerda que por por desborde de agua sobre la calzada en la localidad de Teodelina, en ruta nacional 8 y ruta provincial 94 personal de PSVse encuentra indicando que no se puede llegar hasta dicha localidad por ruta provincial 94, sólo hasta Villa Cañas. Se solicita respetar las recomendaciones de desvíos.

Ruta nacional 34: se mantiene un corte total en el tramo comprendido entre ruta nacional 19 y San Martín de las Escobas por desborde de agua en el kilómetro 158. Puestos coordinando tránsito en ruta nacional 34 y ruta nacional 19 (no se permite el ingreso a la ruta nacional 34) y en ruta nacional 34 y ruta provincial 64, altura de San Martín de las Escobas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo