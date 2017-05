El argentino que se salvó de milagro en Times Square y lo grabó todo

"Me salvé de pedo, boludo", relata de manera dramática el entrerriano en el video, mientras va registrando a los múltiples heridos que quedaron tirados en la calle tras el alocado paso del auto.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo